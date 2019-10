Uma manhã, Raphaël acorda e a sua vida mudou num pormenor importante: a mulher, Olivia, tornou-se uma pianista famosa e não o reconhece, não sabe quem ele é, nunca o viu.

No entanto, Raphaël sabe tudo sobre Olivia e, com a preciosa ajuda de um amigo, vai tentar reconquistar esta mulher para quem ele passou a ser um perfeito desconhecido.

Realizado por Hugo Gélin, "Amor à Segunda Vista" tem como protagonistas François Civil, Joséphine Japy e Benjamin Lavernhe.

Será a sessão de abertura da 20ª Festa do Cinema Francês esta quinta-feira às 21h00, no Cinema São Jorge, com a presença de Hugo Gélin e Joséphine Japy.