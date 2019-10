No Verão de 1998, o Afeganistão estava praticamente todo controlado pelos talibãs, a começar pela capital, Cabul. Mohsen e Zunaira são um casal de jovens namorados. Amam-se profundamente. E apesar da violência e da miséria que se vive no dia-a-dia, eles acreditam no futuro, no seu futuro. Mas um gesto tonto de Moshen vai virar a vida deles ao contrário.

Adaptação do romance de Yasmina Khadra e realizado por Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mévellec , a animação "Les Hirondelles de Kaboul" é exibida esta terça-feira, 8 de outubro, às 21h30, no Cinema São Jorge.