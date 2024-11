Um raro relato interno sobre o impacto das autoridades talibãs sobre as mulheres afegãs com “Pão, Rosas e Liberdade”, um documentário filmado em smartphone.

Produzido pela atriz Jennifer Lawrence (“Os Jogos da Fome”) e pela vencedora do Prémio Nobel da Paz Malala Yousafzai, esta longa-metragem da Apple TV+ mergulha o espectador nas lutas diárias enfrentadas por metade da população do Afeganistão desde que a retirada das tropas dos EUA abriu caminho para os líderes talibãs tomarem o poder.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

“Quando Cabul caiu em 2021, todas as mulheres perderam os seus direitos básicos. Perderam o direito à educação e ao trabalho”, disse Lawrence à agência France-Presse (AFP) em Los Angeles.

“Algumas eram médicas e tinham licenciaturas elevadas, e depois as suas vidas mudaram completamente da noite para o dia”, reforçou.

Sharifa Movahidzadeh em “Pão, Rosas e Liberdade”

O documentário, que estreou no Festival de Cannes em maio de 2023, foi dirigido pela cineasta afegã exilada Sahra Mani, que chegou a uma dúzia de mulheres após a queda de Cabul. Ela ensinou-as a filmar-se a si mesmas com os seus telefones – resultando numa representação comovente das histórias entrelaçadas de três mulheres afegãs.

Conhecemos Zahra, uma dentista cujo consultório está ameaçado de fecho, subitamente impulsionada para a liderança dos protestos contra o governo Taliban. Sharifa, uma antiga funcionária pública, é destituída do seu emprego e enclausurada em casa, reduzida a pendurar roupa no telhado para respirar ar fresco.

E Taranom, uma ativista exilada no vizinho Paquistão, que observa impotente a mudança da sua terra natal.

Zahra Mohammadi em “Pão, Rosas e Liberdade”,

“As restrições estão agora a ficar cada vez mais rígidas”, disse Mani à AFP na passadeira vermelha do filme em Los Angeles.

E quase ninguém fora do país parece importar-se, lamentou: “As mulheres do Afeganistão não receberam o apoio que mereciam da comunidade internacional.”

Desde o seu regresso ao poder, os responsáveis ​​talibãs estabeleceram um “apartheid de género” no Afeganistão, segundo as Nações Unidas.

Taranom Seyedi em “Pão, Rosas e Liberdade”, já disponível no Apple TV+

As mulheres estão a ser gradualmente excluídas dos espaços públicos: as autoridades talibãs proibiram o ensino pós-secundário para as mulheres, restringiram o emprego e bloquearam o acesso a parques e outras áreas públicas.

No fim de outubro, o ministro da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício também anunciou a proibição das mulheres de recitarem o Alcorão em voz alta na presença de outras mulheres, que ativistas alertaram ser um passo para uma eventual restrição total ao direito de conversarem entre si.