Meryl Streep discursou num debate à margem da Assembleia Geral da ONU, que decorre esta semana em Nova Iorque. Na sua intervenção, que se tornou viral nas redes sociais, a atriz norte-americana alertou para as graves restrições que as mulheres no Afeganistão enfrentam.

"Um pássaro pode cantar em Cabul, mas uma rapariga não pode", frisou Meryl Streep. "Hoje, em Cabul, uma gata tem mais liberdade do que uma mulher. Uma gata pode sentar-se no seu alpendre e sentir o sol na cara, pode tentar apanhar um esquilo no parque. O esquilo tem mais direitos que uma rapariga no Afeganistão, porque os parques públicos foram barrados pelos talibã a mulheres e raparigas", lembrou a atriz.

No debate, a norte-americana confessou que sente que se "a comunidade internacional, no seu conjunto, se se unisse, poderia operar uma mudança no Afeganistão e parar a lenta asfixia de metade da população".

