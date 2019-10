É sabido que tirar a licenciatura em Medicina não é nada fácil. Antoine vai começar pela terceira vez o primeiro ano do curso e Benjamin acaba de chegar da escola secundária. Num ambiente altamente competitivo e com noites “a marrar” os calhamaços, Benjamin vai rapidamente perder as ilusões. Em nome do desejo de vir a ser médico, os dois vão-se ajudar mutuamente a superar provas cada vez mais difíceis.

Realizado por Thomas Lilti e com Vincent Lacoste e William Lebghil, "Os Caloiros da Medicina" ("Première Année") é exibido esta quarta-feira, 9 de outubro, às 21h30, no Cinema São Jorge.