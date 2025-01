No dia 29 de janeiro, às 22h20, o STAR Life estreia "Doctor Odyssey", a nova série de Ryan Murphy que tem conquistado fãs em todo o mundo - nos Estados Unidos, na primeira semana, os episódios somaram mais de 13,6 milhões de visualizações.

A série é protagonizada por Joshua Jackson ("Dawson’s Creek"),que interpreta o papel de Max Bankman, o novo médico de bordo do Odyssey, um cruzeiro de luxo onde a equipa médica e restante staff trabalha muito e diverte-se ainda mais. "Ninguém tem mãos a medir enquanto Max se familiariza com o capitão Robert Massey (Don Johnson) e a equipa médica, composta por Avery Morgan (Phillipa Soo) e Tristan Silva (Sean Teale)", resume o canal.

"Longe da costa e dos equipamentos de um hospital convencional, esta equipa enfrenta desafios médicos únicos, onde o improviso e o trabalho em conjunto são essenciais para salvar vidas em situações extremas. Para além das crises médicas, a série explora também as dinâmicas pessoais entre os membros da equipa, que têm de equilibrar as pressões do trabalho com a vida social no navio. Entre dramas internos e situações de alto risco, Max e os seus colegas divertem-se e apoiam-se mutuamente enquanto navegam pelos desafios de estarem isolados no mar", adianta o STAR Life.

A primeira temporada conta com a participação especial da cantora Shania Twain, que interpreta Heather, personagem que vai agitar as águas, especialmente junto do Capitão Massey. John Stamos (“Full House”, “ER – Serviço de Urgência”), Margo Martindale (“American Crime Story”, “The Americans”) ou Loretta Devine (“Anatomia de Grey”, “Boston Public”) também vão participar em "Doctor Odyssey".