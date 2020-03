A 13.ª Festa do Cinema Italiano ia realizar-se a partir de 1 de abril em várias cidades portuguesas com mais de 50 filmes, mas foi adiada por causa das medidas restritivas relacionadas com a COVID-19.

A organização promete anunciar uma nova data em "breve" para o festival nas salas de cinema, mas assinala o dia que deveria ser o do arranque em Lisboa com uma programação alternativa com mais de 100 filmes italianos para ver em casa.

Em parceria com os canais TV Cine, será exibidos cinco filmes em exclusivo no dia 1: "Hitler VS Picasso: A Obsessão Nazi Pela Arte" (às 15h25), "Tintoretto – Um Rebelde em Veneza" (às 17h05), "Michelangelo Infinito" (às 18h40), "Beautiful Things" (às 20h20) e "Palombella rossa", de Nanni Moretti (às 22h00).

A 3 de abril, na plataforma de streaming Filmim, fica disponível uma programação especial que junta títulos recentes do cinema italiano e algumas estreias online, como "Dogman", de Matteo Garrone, "Noites Mágicas", de Paolo Virzì, e "Lucia Cheia de Graça", de Gianni Zanasi.

Além da oportunidade de ver "Tommaso", que estreou há poucos meses nos cinemas, na lista estão sucessos premiados em edições passadas da Festa do Cinema Italiano, como "Almas Negras", de Francesco Munzi, "O Meu Nome é Jeeg Robot", de Gabriele Mainetti, "Le Cose Belle", de Giovanni Piperno e Agostino Ferreante e "A Máfia Só Mata no Verão", de Pif.

A organização destaca também a estreia do inédito "Selfie", de Agostino Ferrante, uns dos documentários italianos mais premiados do ano passado, e "A Febre Ferrante", de Giacomo Durzi, sobre um dos maiores fenómenos italianos da literatura do séc. XXI.

Nos 114 títulos que ficam disponíveis estão ainda obras de Abel Ferrara, Alice Rohrwacher, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, Pasolini, Bertolucci, Fellini, Rossellini, Visconti, Scola e muitos outros cineastas.