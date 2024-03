A atriz Jasmine Trinca e o escritor Sandro Veronesi são dois dos convidados da Festa do Cinema Italiano, em abril em Lisboa, num programa que também assinala os 50 anos da Revolução de Abril, foi hoje anunciado.

A Festa do Cinema Italiano, apresentada esta terça-feira pela Associação Il Sorpasso, está marcada de 12 a 21 de abril em Lisboa e abre com a antestreia do filme “Ainda temos o amanhã”, primeira longa-metragem da realizadora e atriz Paola Cortellesi, que foi um sucesso de bilheteira em Itália e que “aborda o papel das mulheres na democracia”.

Este ano, entre os convidados está a atriz e realizadora Jasmine Trinca, que em 2023 venceu o prémio do júri da Festa do Cinema Italiano com o filme “Marcel!” e que agora estará em Lisboa para uma dupla apresentação: o filme “La Nouvelle Femme”, de Léa Todorov, no qual interpreta a pedagoga Maria Montessori, e a série “La Storia”, de Francesca Archibugi.

Por Lisboa vai passar ainda o ator Riccardo Scamarcio, por conta do filme “A sombra de Caravaggio”, de Michele Placido e no qual interpreta o papel daquele pintor espanhol.

O filme "Comandante", de Eduardo de Angelis, que abriu em 2023 o Festival de Cinema de Veneza, também faz parte das escolhas da Festa do Cinema Italiano, e a sessão contará com o argumentista e escritor Sandro Veronesi, de quem estão publicados em Portugal os livros "O Colibri" e "Caos Calmo".

Entre as sessões especiais programadas destaca-se o documentário “Milano - The Inside Story of Italian Fashion", de John Maggio, no qual surgem, entre outros, as atrizes Helen Mirren, Sharon Stone e Frances McDormand e os designers de moda Tom Ford, Gianni Versace, Giorgio Armani.

A Festa do Cinema Italiano vai ainda associar-se aos 50 anos da revolução de 25 de Abril de 1974 e assinalar um outro 25 de abril, aquele que em Itália é considerado o dia do fim da ocupação nazi, em 1945.

A propósito das duas efemérides, o músico Massimo Zamboni, “figura incontornável do punk italiano”, apresenta no dia 19 de abril, no Cinema São Jorge, um espetáculo, em italiano e em português, para refletir sobre as duas datas simbólicas.

A Cinemateca Portuguesa acolherá 11 obras italianas, que “pretendem refletir sobre as conquistas democráticas em Itália e celebrar os valores da liberdade e resistência”.

"Roma, cidade aberta” (1945), de Roberto Rossellini, "Tão amigos que nós éramos" (1974), de Ettore Scola, e "O conformista" (1970), de Bernardo Bertolucci, são alguns dos filmes escolhidos.

Nos cinemas Turim e Fernando Lopes acontece o “Ciclo Sem Censura”, com filmes italianos que “conquistaram o público e deixaram uma marca indelével no imaginário coletivo”, nomeadamente "Feios, Porcos e Maus" (1976), de Ettore Scola, e "Profondo Rosso" (1975), de Dario Argento.

A 17.ª Festa do Cinema Italiano termina em Lisboa com o filme “Confidenza”, de Daniele Luchetti, a partir de uma obra do autor Domenico Starnone.

Este ano, a Festa do Cinema Italiano estender-se-á até junho a mais de 15 cidades portuguesas, como Almada, Alverca, Barreiro, Beja, Funchal, Leiria, Loulé e Sardoal.

Toda a programação fica disponível em www.festadocinemaitaliano.com.