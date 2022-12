A 13.a edição do FESTin – A Festa do Cinema em Português decorre de 9 a 14 de dezembro com filmes de Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe e Angola.

Após uma antestreia no dia 9 na LX Factory, a abertura oficial decorre no cinema São Jorge no dia 10, numa edição onde um dos focos é a homenagem a José Saramago. No todo serão exibidos cerca de 40 filmes, cujas sessões decorrerão também em espaços como o Museu das Comunicações (Cais do Sodré) e Instituto Camões.

O FESTin, cuja programação abrange obras provenientes dos diversos países ligados à lusofonia, tem como destaque a promoção da língua portuguesa. De acordo com Léa Teixeira, co-diretora do festival, neste sentido é natural a homenagem ao centenário do escritor português, “um dos artistas que mais contribuiu para a divulgação da nossa língua no mundo”, conforme salienta.

Com muitas obras vindas do Brasil e dos países africanos, para além de algumas estreias de trabalhos lusitanos, Léa Teixeira destaca a grande diversidade de temas - que passam pelo realismo social e a abordagem crítica de problemas como a violência doméstica, a ascensão das milícias e o racismo, entre outros, e percorrem, num outro viés, a história das artes. É o caso de trabalhos sobre o músico brasileiro Belchior ou sobre o escritor Rubem Braga.

Já o filme de abertura, “Através dos seus Olhos”, é um documentário que aborda a relação amorosa à distância entre a filha de um pastor evangélico brasileiro e um iraquiano curdo refugiado num campo da Grécia.

Um evento especial, no âmbito dos 200 anos da independência do Brasil (ocorrida em setembro de 1822), aborda a herança portuguesa no quotidiano do país - que ainda persistem dois séculos depois. É o caso de muitos costumes e, claro, da gastronomia.