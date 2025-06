"O barulho da noite" é uma primeira obra da atriz e realizadora Eva Pereira e abre a 16.ª edição do festival, no cinema City Campo Pequeno, à frente de um programa que se estenderá por uma semana com filmes de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde.

Aquele filme integra a competição de longas-metragens de ficção, na qual está, entre outros, o filme português "Criadores de Ídolos", de Luís Diogo, numa "abordagem refletiva ao culto da fama, aos bastidores da indústria cultural e à construção de figuras públicas".

Na competição de documentários predominam os filmes brasileiros, como "Funk Favela", de Kenya ZanattaI, mas também estão presentes "Nteregu", produção portuguesa de Manuel Loureiro e Roger Mo sobre a história da música da Guiné-Bissau, e "Beleza Africana" (Angola/Moçambique/Portugal), de Coréon Dú e Nataniel Mangue.

De destacar ainda a inclusão, fora de competição, dos filmes "Doce de Mãe" (2012), de Ana Luiza Azevedo e Jorge Furtado e protagonizado por Fernanda Montenegro, e "Câncer com ascendente em Virgem", de Rosane Svartman, com Suzana Pires, Marieta Severo e Nathália Costa.

A par das exibições de cinema, o FESTin propõe alguns debates com profissionais do setor, como o que vai acontecer na quinta-feira, com representantes dos institutos do cinema de Portugal, Brasil e Cabo Verde, "para debater políticas públicas, parcerias, desafios e oportunidades".

Na Galeria Graça Brandão fica patente, até ao final do mês, uma mostra de videoarte, "Territórios Confluentes", com curadoria dos artistas visuais César Meneghetti e Miguel Petchkovsky, e com "obras breves de artistas oriundos de países de língua portuguesa".

O FESTin, que termina no dia 8, terá programação no cinema City Campo Pequeno, Fórum Lisboa, Liceu Camões e no Avenidas, inserido na rede Um Teatro em cada Bairro.