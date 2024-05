O FESTin está de volta entre 2 a 12 de maio, trazendo dezenas de filmes a Lisboa.

A programação da 15.ª edição do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa estende-se por vários locais da capital portuguesa para alcançar um público mais vasto, incluindo o Cine Turim, o Auditório Liceu Camões, o Cine Incrível e o Fórum Lisboa.

"Nesta edição comemorativa dos seus 15 anos, o festival celebrará a língua portuguesa com uma programação repleta de estreias exclusivas para o público lisboeta, incluindo títulos ainda não disponíveis nas plataformas de streaming em Portugal. Com uma ampla gama de obras, desde longas-metragens de ficção/animação até documentários e curtas-metragens, a 15ª edição apresentará quatro Mostras Competitivas, além de exibições paralelas, como a Mostra Cinema Brasileiro, a Mostra FESTinha para o público infantil, e a Mostra FESTin+ voltada para a terceira idade", destaca a organização.

Numa edição com número 'redondo', o FESTin 2024 apresenta ainda na programação alguns dos filmes que marcaram sua história.

“Mamonas Assassinas – O Filme” (2023), dirigido por Edson Spinello, que retrata a trajetória dos cinco jovens que se tornaram um fenómeno musical com as suas letras irreverentes, foi o filme da sessão de abertura e repete no dia 12. A estreia comercial nos cinemas portugueses está prevista para junho.

O encerramento será com “Mussum – O Filmis” (2023), dirigido por Silvio Guindane, que narra a vida de um dos mais icónicos comediantes brasileiros.

