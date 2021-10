O Festival Books & Movies, que junta literatura e cinema, a decorrer entre os dias 1 e 21 de novembro em Alcobaça, vai este ano homenagear a atriz Isabel Ruth, divulgou hoje a organização.

Isabel Ruth, considerada pela organização do evento como uma das “maiores atrizes do cinema português”, vai estar presente na gala, no último dia do festival, em que vai ser “homenageada através de um espetáculo concebido pelo pianista Daniel Bernardes”, é referido numa nota de imprensa.

O músico de Alcobaça percorreu a carreira cinematográfica de Isabel Ruth para lhe escrever uma música original para piano e quarteto de cordas, inspirada em filmes de realizadores como Manoel de Oliveira, João Botelho, Pedro Costa e, claro, Paulo Rocha com quem a atriz trabalhou no célebre “Verdes Anos”.

Os Verdes Anos

Após o intervalo de um ano causado pela pandemia de covid-19, o festival regressa este ano, voltando a trazer aos cafés e espaços públicos da cidade escritores e artistas para tertúlias, conversas literárias, projeção de filmes, exposições, teatro música, poesia, workshops de ilustração e outras atividades lúdicas.

Destaque para o lançamento do livro “Se não me amas não te demores”, do escritor Raul Minha’Alma, a 5 de novembro, dia em que é apresentado o espetáculo de dança “Margem”, inspirado no romance “Capitães da Areis”, de Jorge Amado.

Estão previstos vários encontros com escritores: no dia 10 com Isabel Rio Novo e Vanda Furtado Marques, no dia 13 com Hélia Correia, Tânia Ganho e Mary Bento, no dia 17 com Gonçalo M. Tavares e A.M. Catarino, no dia 18 com João Tordo, no dia 19 com José Luís Peixoto e, no dia 20, com Tiago Salazar, Raquel Ochoa e Carla Veríssimo.

No teatro, a companhia internacional S. A. Mariotenas, de Alcobaça, e a Orquestra Filarmonia das Beiras apresentam, a 07 de novembro, a ópera de marionetas “El retablo de maese Pedro”, uma obra de Manuel de Falla que conta uma passagem da obra de Cervantes, Don Quixote, através de um espetáculo de marionetas, em que a música recria o ambiente medieval.

No cinema, um dia depois, é exibido “Ano da Morte de Ricardo Reis”, filme que João Botelho adaptou da obra homónima de José Saramago, numa sessão que conta com a presença do realizador e do músico Daniel Bernardes.

O Rockfest, um festival integrado no programa do Books & Movies, junta vários concertos, entre os quais o do dia 20 com Moonspell, que em 2022 completam 30 anos de carreira e estão em digressão para divulgar o seu último álbum, “Hermitage”.