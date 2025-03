Em declarações hoje à Lusa, a diretora do museu, Isabel Barros, explicou que foi “uma alteração grande a nível de construção de novos espaços, nomeadamente para exposição. Há uma renovação muito grande nos dois pisos que acolherão a nova exposição e que irá surpreender, sobretudo, o público que já conhece o museu”, localizado na Rua de Belmonte.

Segundo Isabel Barros, o museu “continua a ser sempre em torno do autor, do fundador das Marionetas do Porto, João Paulo Seara Cardoso, uma vez que o próprio Museu das Marionetas do Porto é um museu de autor”.

“Na inauguração do Museu das Marionetas do Porto, em 2013, a escolha da data, 03 de fevereiro, dia de aniversário de João Paulo Seara Cardoso, assinalou e inscreveu para sempre a vida e obra do fundador do Teatro de Marionetas do Porto e pessoa que sonhou com este museu, associado à companhia. Sonho que tive o privilégio de acompanhar”, referiu.

Após 12 anos, “o museu mantém vivo o propósito e missão” e a diretora da instituição está certa de “que a emoção da abertura da primeira exposição se irá repetir, no dia 21 de março, Dia Mundial da Marioneta, pela sua intensidade e pela renovação e inovação que a equipa das Marionetas do Porto, se propõe em cada nova criação”.

Isabel Barros explicou à Lusa que as alterações mais significativas se prendem “com a criação de quatro novas vitrinas e o consequente aumento da área expositiva, que inclui uma sala de exposições temporárias, disponível para outras companhias de teatro de marionetas”

A primeira companhia a ocupar esse espaço será o Teatro de Ferro, com a mostra intitulada “Uma Coisa Menos Longínqua”, na qual estarão representadas duas criações do percurso da companhia: “Uma Aventura no Espaço” (2013), que conta as aventuras de uma menina-marioneta, e “Uma Coisa Longínqua” (2020), uma espécie de “poesia épica abstrata que celebra as grandes façanhas de um grupo de objetos que parte no cosmos, em busca de outros modos de existir”.

Outra das mudanças prende-se com o espaço dedicado à experimentação, onde é possível manipular as marionetas, bem como trabalhar com as luzes, o som e o vídeo, numa divisão que agora se encontra em condições ainda “mais apelativas”.

A exposição, ou “a viagem” pelo universo onírico das Marionetas do Porto, começa com um mural dedicado ao amor, uma ilustração de João Rodrigues criada especialmente para o Museu 2024 aquando da criação do espetáculo “Para onde vão?”.

Prossegue com as ilustrações de João Vaz de Carvalho para o espetáculo “Cinderela” e as marionetas da peça “A cor do céu”, da autoria de Júlio Vanzeler, ambas dedicadas ao público infantil.

Chega-se ao Espaço de Experimentação, concebido como um míniteatro, e prossegue com “viagens” aos espetáculos Joanica Puff, Cabaret Molotov, Miséria, Nada ou o Silêncio de Beckett, Teatro Dom Roberto e Espaço Wonderland, entre outras novidades.

O Teatro de Marionetas do Porto constituiu-se em setembro de 1988, data simbólica que coincide com a apresentação da companhia no Festival Mundial dos Teatros de Marionetas, em Charleville-Mézières, França.

Desde então, já criou cerca de 50 espetáculos.