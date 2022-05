O festival CLIT – Cinema em Locais Inusitados e Temporários, cuja programação inclui filmes, debates e música, decorre entre os dias 13 e 22 de maio em Setúbal.

“Contando com 92 filmes de mais de 30 países, a segunda edição do CLIT volta a ter entrada gratuita em todas as sessões, apresentando quatro estreias mundiais, 13 estreias internacionais, 26 estreias lusófonas, seis estreias europeias e 15 estreias nacionais”, refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

“Pequena Satchmo”, de John Alexander, documentário que conta “a história de Sharon Preston-Folta, a filha que Louis Armstrong nunca reconheceu publicamente ter e que apenas abandonou essa clandestinidade quatro décadas após a morte do pai”, é o filme de abertura desta edição do festival.

O CLIT inclui “sessões com cinema e debate em torno de temas como a proteção animal, a deficiência, a saúde reprodutiva, a educação, os sistemas agroalimentares, o trabalho digno e a educação na natureza”.