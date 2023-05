Harrison Ford foi homenageado com a Palma de Ouro honorária do Festival de Cannes esta quinta-feira, antes da antestreia mundial de "Indiana Jones e o Marcador do Destino", o quinto e último filme como o mais famoso arqueólogo da história do cinema.

Entregue por Iris Knobloch, a nova presidente do festival, a distinção não tinha sido anunciada publicamente pela organização, ao contrário da que foi entregue a Michael Douglas na terça-feira, durante a sessão de abertura.

Após uma apresentação do diretor-geral Thierry Frémaux, o vídeo de homenagem, com a banda sonora de "Star Wars", mostrou imagens da famosa cena de Han Solo no refeitório do primeiro filme de George Lucas, dos quatro primeiros "Indiana Jones" e de títulos como "Desculpe, Onde Fica o Far-West?" (1979), "Uma Mulher de Sucesso" (1988), "Blade Runner - Perigo Iminente" (1982), "American Graffiti: Nova Geração" (1973), "K-19" (2002), "Força Aérea 1" (1997), "A Costa do Mosquito" (1986) e "O Fugitivo" (1993).

Com 80 anos, as imagens nas redes sociais revelaram um Ford comovido pela apresentação e durante um discurso com agradecimentos especiais reservados à esposa Calista Flockhart, ao público presente que acabara de o presentear com uma ovação de pé e a equipa do quinto "Indiana Jones" que estava na sala: "Dizem que a vida passa à frente dos nossos olhos antes de morrer, e acabei de ver a minha vida a passar à frente dos meus olhos. Uma grande parte, não toda [...] Mas tenho um filme para ver. Está mesmo atrás de mim. Portanto, deixem-me sair da frente".