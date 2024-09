Mais de trinta curtas-metragens de oito países vão ser exibidas na 14.ª edição do Farcume – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Faro, que decorre entre sexta-feira e domingo na capital algarvia, anunciou hoje a organização.

Esta edição conta com um total de 34 curtas-metragens, oriundas de Portugal, Espanha, Brasil, França, Itália, Reino Unido, Turquia, indicou a Faro 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro, que organiza o evento.

As mais de três dezenas de ‘curtas’ de cineastas nacionais e internacionais foram selecionadas entre um conjunto de mais de 213 curtas-metragens submetidas a concurso, de 36 países.

“As curtas-metragens selecionadas apresentam uma perspetiva reflexiva sobre causas impactantes na atualidade, como é o caso da crise da habitação, violência doméstica, demência, igualdade de género, alterações climáticas, migrações, entre outros”, refere o presidente da associação farense, Paulo de Oliveira Botelho, citado em comunicado.

O dirigente da Faro 1540 frisa que o cinema “é uma poderosa ferramenta para reflexão e compreensão sobre as problemáticas que afetam as sociedades contemporâneas, nas suas variadas perspetivas”, acrescentando que este festival pretende inspirar os seus visitantes “a assumir um papel ativo na sociedade, entanto agentes de mudança positiva para as gerações vindouras”.

De acordo com a organização, o Farcume “afirma-se no panorama cultural farense como espaço de divulgação e promoção do cinema” e incentiva o encontro de realizadores, atores e entusiastas da sétima arte.

As 34 curtas-metragens serão exibidas no auditório do hotel 3HB Faro, distribuídas por três sessões, entre sexta-feira e domingo, a partir das 21:00 e com entrada livre