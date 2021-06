A 69.ª edição do Festival de Cinema de San Sebastián não fará distinção de género nos prémios para os atores, confirmou a organização esta terça-feira.

As tradicionais Concha de Prata para Melhor Ator e Melhor Atriz serão substituídas pelos prémios para melhor interpretação principal e secundária, que podem ser atribuídos ex aequo.

O festival segue o exemplo do Festival de Berlim, que anunciou essa mudança em agosto do ano passado.

"O género, uma construção social e política, deixa de ser um critério para a distinção de uma atuação", afirmou José Luis Rebordinos, diretor do festival.

"O critério do júri será distinguir entre as boas e as más atuações, para que nos possamos juntar aos nossos amigos do Festival de Berlim no caminho que eles já começaram a trilhar. Estes são tempos de mudança e de tomada de decisões. Estamos a acompanhar de perto os atuais debates dentro do movimento feminista sobre esta e outras questões. Não temos certezas, mas temos a vontade de continuar a evoluir e ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária.", acrescentou.

A organização também destacou que a decisão também permite a distinção de intérpretes de género não binário.

Após uma edição de 2020 marcada pela pandemia, o festival regressa entre 17 e 25 de setembro e dedicou o cartaz oficial à atriz norte-americana Sigourney Weaver.

VEJA O CARTAZ.