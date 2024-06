Sigourney Weaver, a inesquecível e icónica Ellen Ripley na saga "Alien", vai receber um prémio pela carreira no Festival de Cinema de Veneza deste ano, informou um comunicado dos organizadores esta sexta-feira.

“Uma atriz do calibre de Sigourney Weaver tem poucos rivais”, disse Alberto Barbera, o diretor artístico do festival.

Weaver, de 74 anos, vai ser homenageada por construir pontes “entre o mais sofisticado cinema alternativo e filmes que envolvem o público de uma forma franca e original, permanecendo ao mesmo tempo fiel a si mesma”, destacou.

Weaver, que receberá o Leão de Ouro no decorrer do 81º festival no Lido de Veneza, diz que “aceita com orgulho este prémio em celebração de todos que ajudaram a dar vida a estes filmes”.

A atriz norte-americana, que ganhou dois Globos de Ouro e um Grammy, alcançou a fama como a protagonista do filme de ficção científica "Alien - O 8.º Passageiro", de Ridley Scott, em 1979.

Regressou em "Aliens - O Recontro Final", de James Cameron, em 1986 - recebendo a sua primeira nomeação para os Óscares, a primeira de um ator por um filme de ficção científica - e apareceu em mais dois filmes da saga, bem como em filmes de sucesso como "Avatar" e "Os Caça-Fantasmas".

As suas outras nomeações para as estatuetas douradas foram no mesmo ano, como protagonista em "Gorilas na Bruma" e secundária em "Uma Mulher de Sucesso" (1988).

O Festival de Cinema de Veneza deste ano vai de 28 de agosto a 7 de setembro.