O cineasta australiano Peter Weir, realizador de "The Truman Show - A Vida em Directo" (1998) e "O Clube dos Poetas Mortos" (1989), receberá um Leão de Ouro honorário na 81.ª edição do Festival de Veneza, que acontecerá de 28 de agosto a 7 de setembro, anunciou esta quinta-feira a organização do evento.

"A Mostra de Veneza e o seu Leão de Ouro fazem parte do imaginário da nossa profissão. Ser recompensado pelo trabalho de uma vida inteira como cineasta é uma grande honra", comentou o homenageado de 79 anos, citado no comunicado do festival de cinema italiano.

"Com apenas 13 filmes dirigidos em 40 anos, Peter Weir garantiu um lugar no firmamento dos grandes realizadores do cinema moderno", afirmou o diretor artístico da Mostra, Alberto Barbera.

Peter Weir venceu dois prêmios BAFFTA, o Óscar britânico, pela realização de "The Truman Show", uma sátira mordaz sobre 'reality shows' protagonizada por Jim Carrey, e de "Master & Commander - O Lado Longínquo do Mundo" (2003), com Russell Crowe.

Figura incontornável do movimento cinematográfico australiano “new wave” na década de 1970, nomeado seis vezes para os Óscares sem nunca ganhar, como realizador e argumentista e produtor (recebeu uma estatueta honorária em novembro de 2022), a lista de filmes inclui ainda "Piquenique em Hanging Rock" (1975), "A Última Vaga" (1977), "Gallipoli" (1981), "O Ano de Todos os Perigos" (1982), "A Testemunha" (1985), "A Costa do Mosquito" (1986), "Casamento por Conveniência" (1990), "Sem Medo de Viver" (1993) e "Rumo à Liberdade" (2010).