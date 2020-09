A 77ª edição do Festival de Cinema de Veneza termina este sábado (12) com um saldo positivo, após registar zero caso de COVID-19 e ter exibido muitas produções de autores independentes.

Sem as estrelas de Hollywood ou fãs na passadeira vermelha, o festival decorreu com respeito total pelas medidas de segurança, sem filas e aglomerações, com os espectadores sentados à distância, com um lugar vazio de cada lado.

"Até agora, não foram registados casos positivos de coronavírus. Isso é uma vitória", disse à imprensa o novo presidente da Bienal de Veneza, Roberto Cicutto.