De Sydney para um estúdio em Londres, e depois para o mundo: Otis Pavlovic e Royel Maddell compõem os Royel Otis, banda australiana que se tem afirmado dentro e fora de portas. Em Portugal, apresentaram as canções de "Pratts & Pain", o primeiro álbum, produzido pelo reputado Dan Carey (Fontaines D.C., Wet Leg). O SAPO Mag falou com a dupla no Parque da Bela Vista, em Lisboa, durante o festival MEO Kalorama.