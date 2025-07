Na reta final de junho, na Apple TV+, as atenções viram-se para "Smoke", a nova minissérie protagonizada por Taron Egerton depois da elogiada "Black Bird" (2022), com a qual partilha o criador, Dennis Lehane. A temporada, composta por nove episódios, estreou-se a 27 de junho, com os dois primeiros episódios e os seguintes têm estreia semanal marcada para as sextas.

Inspirada no podcast "Firebug", dedica nove episódios às investigações dos crimes verídicos de dois incendiários. Jurnee Smollett, John Leguizamo, Greg Kinnear e Anna Chlumsky destacam-se no elenco, Thom Yorke (vocalista dos Radiohead) assegura o tema do genérico inicial.

"'Smoke' acompanha um detective atormentado e um enigmático investigador de incêndios criminosos enquanto seguem os passos de dois incendiários em série", resume o serviço de streaming.

A série decorre na cidade fictícia de Umberland, uma espécie de versão alternativa de Seattle. As gravações, segundo a revista Variety, decorreram em Vancouver.