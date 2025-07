Depois de três temporada, "Squid Game" chegou ao fim. A terceira parte da série sul-coreana estreou-se na passada sexta-feira, dia 27 de junho, e conta com uma participação especial.

[AVISO: ARTIGO COM SPOILERS]

Nas cenas finais do último episódio da temporada, depois dos jogos terminarem, uma nova personagem é apresentada aos espectadores: uma recrutadora das ruas de Los Angeles, interpretada por Cate Blanchett.

"Achámos que ter uma mulher como recrutadora seria mais dramático e intrigante”, explica o realizador de "Squid Game", Hwang Dong-hyuk, ao Tudum. "E, quanto à Cate Blanchett, ela é simplesmente a melhor, com um carisma incomparável. Quem não gosta dela? Ficámos muito felizes por tê-la connosco. Precisávamos de alguém capaz de dominar o ecrã com apenas uma ou duas palavras — e foi exatamente isso que ela fez", frisou.

"Se o Gong Yoo é o recrutador coreano, achei que ela seria a escolha perfeita como recrutadora americana, trazendo um final curto mas marcante e impactante à história", acrescentou Hwang Dong-hyuk.

Na cena final, vemos o Front Man (Lee Byung-hun) num carro no centro de Los Angeles. Parado num semáforo, ouve sons familiares: o estalo de duas peças de ddakji a bater no chão, seguido do som de uma bofetada. Ao baixar o vidro, a personagem vê Cate Blanchett de fato a jogar ddakji com um homem aparentemente desesperado num beco.