Depois do celebrado e elogiado concerto no Primavera Sound Porto, os Turnstile vão regressar a Portugal para um concerto a solo. A banda vai subir ao palco do LAV - Lisboa ao Vivo no dia 26 de novembro.

Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 4 de julho, em exclusivo na Fever.

Em Lisboa, os Turnstile vão apresentar o seu novo álbum, "Never Enough", editado no início de junho. O sucessor de "Glow On" (2021) é o primeiro disco da banda norte-americana com a nova guitarrista Meg Mills, que substitui Brady Ebert.

O álbum marca uma "evolução inquieta e eletrizante do som inclassificável" do projeto com origens no punk hardcore, descreve a editora em comunicado. Gravado entre Los Angeles e a cidade natal dos Turnstile, Baltimore, foi produzido pelo vocalista Brendan Yates e tem entre os colaboradores nomes como Dev Hynes (Blood Orange), Hayley Williams (Paramore), Faye Webster ou o produtor A.G. Cook.

Álbum visual, "Never Enough" inspirou um filme realizado por Yates e o guitarrista Pat McCrory estreado no festival de cinema Tribeca, em Nova Iorque.