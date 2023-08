A nona edição do Guiões – Festival do Roteiro da Língua Portuguesa acontece, em Lisboa, de 13 a 17 de setembro, anunciou a organização, que quer colocar a escrita de argumentos para cinema e audiovisual em destaque.

O evento começa no Cinema São Jorge, com as sessões de ‘pitching’ de 26 projetos de cinema e audiovisual, que incluem os finalistas de uma colaboração com o festival MOTELX.

Ao longo dos cinco dias de festival, vão acontecer várias sessões de esclarecimento, sobre o programa de financiamento Europa Criativa e sobre os concursos do Instituto do Cinema e do Audiovisual, para além de ‘masterclasses’ e ‘workshops’.

Entre outras, vai haver uma ‘masterclass’ e uma oficina de produção com o brasileiro Rodrigo Teixeira, que esteve por trás de filmes como “A Bruxa”, de Robert Eggers, e “Frances Ha”, de Noah Baumbach.

O programa do Guiões prevê também a exibição do filme “Cinzento e Negro”, de Luís Filipe Rocha, seguida de um debate com o realizador.

Estão também programadas discussões como a que está agendada para dia 15 de manhã, em parceria com a MUTIM - Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento, e, na tarde do mesmo dia, uma sobre Inteligência Artificial, com José Pacheco Pereira, Rui Neto Pereira, Patrícia Akester, Bruno Carnide e moderação de Paulo Portugal, com entrada livre sujeita a reserva de lugar ‘online’.

Criado em 2014, o Guiões tem como "principal objetivo estabelecer-se anualmente como um essencial ponto de contacto entre os guionistas/roteiristas/criadores cinematográficos de Língua Portuguesa e os produtores, realizadores, distribuidores e demais profissionais que poderão dar sequência ao material criado".