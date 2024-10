As assimetrias sociais, os conflitos no mundo e o cinema de urgência estão em destaque no Queer Porto deste ano, que arrancou esta terça-feira, 8 de outubro, no Batalha Centro de Cinema.

A secção Queer Focus do festival é subordinada à "Resistência Queer" em fronteiras, zonas de conflito, países sob ataque, territórios divididos ou ocupados, ou estados governados pela extrema-direita, do leste europeu e Médio Oriente, focado na realidade vivida pelas populações e comunidades LGBTQI+ em países como o Kosovo, Palestina, Chipre, Ucrânia ou Hungria.

Até dia 11, a Casa Comum (Reitoria da Universidade do Porto) acolhe sessões de cinema e conversas com entrada livre.

A sessão de curtas a exibir esta terça-feira, 9 de outubro, a partir das 18h00, inclui, entre outras, "A'lam", do palestiniano Saleh Saadi, centrada no reencontro tenso de dois amigos conterrâneos do realizador em Jerusalém, e "Buffer Zone", do cipriota Savvas Stavrou, que acompanha a peculiar relação de dois soldados de lados opostos da fronteira (com uma banda sonora que vai dos Bon Jovi a Radiohead ou Kate Bush). A programação completa de entrada livre na Casa Comum pode ser vista aqui.

Outro dos destaques do festival é o documentário "As Fado Bicha", de Justine Lemahieu, que acompanhou Lila Fadista e João Caçador em palco e nos bastidores entre 2019 e 2023. Para o Queer Porto, as Fado Bicha "abrem um processo de aceitação, representatividade e reparação" através da música que compõem, e também questionam "a relação da sociedade com as aparências, as normas de género, linguagem e sexualidade".

Ainda sobre o cinema queer português presente nesta edição, o festival elogia "um cinema que transborda limites, que renova linguagens, que subverte expectativas". Entre os filmes a concurso estão várias curtas-metragens, nomeadamente "Carta ao pai", de Rafael Ferreira, "À tona d’água", de Alexander David, e "Anoitecer", de Tatiana Ramos.

Um dos filmes do programa Panorama do Porto é "The Disappearance of Shere Hite", documentário de Nicole Newnham sobre a sexóloga feminista Shere Hite, que em 1976 publicou "O relatório Hite – Um profundo estudo sobre a sexualidade feminina", e que morreu em 2020.

O encerramento do Queer Porto, no dia 12, será com a comédia grega "The Summer with Carmen", de Zacharias Mavroeidis, sobre os dramas existenciais de "um funcionário público, sexy e desajeitado, que se passeia nu por quase todo o filme".