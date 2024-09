As assimetrias sociais, os conflitos no mundo e o cinema de urgência estão em destaque no Queer Lisboa deste ano, que arrancou na passada sexta-feira, 20 de setembro, no Cinema São Jorge.

A secção Queer Focus do festival é subordinada à "Resistência Queer" em fronteiras, zonas de conflito, países sob ataque, territórios divididos ou ocupados, ou estados governados pela extrema-direita, do leste europeu e Médio Oriente, focado na realidade vivida pelas populações e comunidades LGBTQI+ em países como o Kosovo, Palestina, Chipre, Ucrânia ou Hungria.

Quatro curtas-metragens desta programação pautada pela atualidade poderão ser vistas numa sessão de entrada livre esta quinta-feira, dia 26 de setembro, às 18h00, na Sala 2 do Cinema São Jorge.

"A'lam", do palestiniano Saleh Saadi, centra-se no reencontro tenso de dois amigos conterrâneos do realizador em Jerusalém; "Buffer Zone", do cipriota Savvas Stavrou, acompanha a peculiar relação de dois soldados de lados opostos da fronteira (com uma banda sonora que vai dos Bon Jovi a Radiohead ou Kate Bush); "Four Pills at Night", do kosovar Leart Rama, retrata a cumplicidade entre um realizador e um ator pela noite dentro, numa discoteca; e "It's a Date", da ucraniana Nadia Parfan, recua até à Kiev 2022 a alta velocidade de madrugada.

Buffer Zone Buffer Zone

O Queer Lisboa estender-se-á até ao dia 28 também com programação na Cinemateca Portuguesa. O encerramento será com "Call Me Agnes", produção neerlandesa de Daniel Donato, que cruza elementos do documentário, de ficção e musical para contar a história da mulher trans indonésia Agnes Geneva.

Nas secções competitivas estão presentes algumas produções portuguesas: “As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer” de Isadora Neves Marques, “Seu nome era Gisberta”, de Sérgio Galvão Roxo, e “Kiss your hand, Madame”, de Jeremy Luke Bolatag, numa coprodução entre Hungria, Portugal e Bélgica.

Em outubro, é a vez de se realizar o festival Queer Porto, cuja 10.ª edição decorrerá entre os dias 8 a 12, no Batalha Centro de Cinema, Passos Manuel e Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto.