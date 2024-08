A programação completa só será anunciada nos primeiros dias de setembro, mas esta semana foram já antecipados alguns dos destaques de cada um dos festivais que têm "o propósito específico de exibir filmes de temática gay, lésbica, bissexual, transgénero, transexual, intersexo e de outras sexualidades e identidades não-normativas".

"Onda Nova", que estará presente em Lisboa e no Porto (sendo aqui o filme de abertura), é um filme de 1983, "uma obra de culto do cinema brasileiro", que foi alvo de restauro e que este ano é também exibido no festival de cinema de Locarno, a decorrer na Suíça.

O filme de José Antonio Garcia e Ícaro Martins, que foi censurado no Brasil, é descrito como uma “comédia erótica e anárquica sobre as jogadoras de uma equipa de futebol feminino formada em plena ditadura militar” e conta no elenco com Carla Camurati, Cristina Mutarelli, Tânia Alves, Regina Casé e Neide Santos, entre outros.

Em Lisboa, o festival Queer está marcado de 20 a 28 de setembro e abrirá com “Baby”, longa-metragem do realizador brasileiro Marcelo Caetano, que valeu este ano ao ator Ricardo Teodoro o prémio revelação na Semana da Crítica, em Cannes.

“Baby”, que a revista Variety apresentou como “um conto LGBTQ de São Paulo”, é a segunda longa-metragem de Marcelo Caetano, sucedendo a “Corpo Elétrico”, de 2017.

O encerramento será com “Call Me Agnes”, produção neerlandesa de Daniel Donato, que cruza elementos do documentário, de ficção e musical para contar a história da mulher trans indonésia Agnes Geneva.

As duas sessões contarão com os realizadores Marcelo Caetano e Daniel Donato e com a protagonista de “Call Me Agnes”.

No programa Panorama, o Queer Lisboa destaca o filme “Close to You”, coescrito, protagonizado e coproduzido por Elliot Page, com o realizador Dominic Savage, e o documentário “Teaches of Peaches”, Philipp Fussenegger e Judy Landkammer, sobre a artista canadiana Peaches.

No Porto, o festival queer decorre de 8 a 12 de outubro e o encerramento fica a cargo da comédia grega “The Summer with Carmen”, de Zacharias Mavroeidis, sobre os dramas existenciais de “um funcionário público, sexy e desajeitado, que se passeia nu por quase todo o filme”.

Em Sessão Especial, o Porto receberá o documentário “As Fado Bicha”, de Justine Lemahieu, sobre o trabalho do duo formado por João Caçador e Lila Tiago.

Um dos filmes do programa Panorama do Porto é o documentário “The Disappearance of Shere Hite”, documentário de Nicole Newnham sobre a sexóloga feminista Shere Hite, que em 1976 publicou “O relatório Hite – Um profundo estudo sobre a sexualidade feminina”, e que morreu em 2020.

O Queer Lisboa estará concentrado no Cinema São Jorge e o Queer Porto no Batalha Centro de Cinema.