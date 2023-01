"A Oeste Nada de Novo" é a grande sensação das nomeações aos BAFTA, os prémios da Academia Britânica de Cinema, o equivalente aos Óscares, divulgadas esta quinta-feira.

Contrariando o menor domínio na temporada de prémios das plataformas de streaming, co filme alemão anti-guerra lançado pelo Netflix no final de outubro do ano passado lidera a lista com 14 nomeações, igualando o recorde para uma produção que não é em inglês de "O Tigre e o Dragão" em 2001. Também é o filme com mais nomeações nos BAFTA desde as 14 de "O Discurso do Rei" em 2011 e ficou a duas do recorde absoluto de "Gandhi" em 1983.

Três outros filmes populares na temporada de prémios receberam boas notícias: "Os Espíritos de Inisherin" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" empataram com 10 nomeações, mais uma do que "Elvis".

No lado oposto, "Os Fabelmans", "Top Gun: Maverick" e "Avatar: O Caminho da Água" foram desprezados: o primeiro, visto como um forte candidato os Óscares e que ganhou recentemente os Globos de Ouro, apenas está na corrida a Melhor Argumento Original; os restantes só aparecem na corrida respetivamente a quatro a duas categorias técnicas (o primeiro "Avatar" teve oito nomeações, inclundo Melhor Filme e Realização para James Cameron).

As nomeações para os BAFTA são um dos momentos-chave da temporada de prémios, uma vez que muitos dos sete mil membros da Academia Britânica também pertencem à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que vota os Óscares (cuja votação terminou na terça-feira e as nomeações serão anunciadas no dia 24).

No entanto, as nomeações aos BAFTA partem de listas de finalistas que combinam os mais votados e as escolhas de comités alargados de júris formados por menos 100 membros da Academia com conhecimento especializado em cada área profissional, uma mudança instituída para ter mais diversidade depois de todos os 20 atores nomeados em 2021 serem de raça branca.

A única exceção é a categoria de Melhor Filme, votada por todos os membros, onde foram nomeados "A Oeste Nada de Novo", "Elvis", "Os Espíritos de Inisherin", "Tár" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Para Melhor Ator, os seis nomeados são Austin Butler ("Elvis"), Brendan Fraser ("A Baleia"), Colin Farrell ("Os Espíritos de Inisherin"), Daryl McCormack ("Boa Sorte, Leo Grande"), Paul Mescal ("Aftersun") e Bill Nighy ("Viver").

Para Melhor Atriz surgem Ana de Armas ("Blonde"), Cate Blanchett ("Tár"), Viola Davis ("A Mulher Rei"), Danielle Deadwyler ("Justiça para Emmett Till"), Emma Thompson "(Boa Sorte, Leo Grande") e Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo").

Em Ator Secundário, os finalistas são Brendan Gleeson e Barry Keoghan ("Os Espíritos de Inisherin"), Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Eddie Redmayne ("O Bom Enfermeiro"), Albrecht Schuch ("A Oeste Nada de Novo") e Micheal Ward ("Império da Luz").

Para Atriz Secundária, concorrem Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre"), Hong Chau ("A Baleia"), Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin"), Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Dolly De Leon ("Triângulo da Tristeza") e Carey Mulligan ("Ela Disse").

Na categoria de Melhor Realização concorrem "A Oeste Nada de Novo" (Edward Berger), "Os Espíritos de Inisherin" (Martin McDonagh), "Decisão de Partir" (Park Chan-wook), "A Mulher Rei" (Gina Prince-Bythewood), "Tár" (Todd Field) e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (Daniel Kwan e Daniel Scheinert).

"Bardo", de Alejandro González Iñárritu (México) e o fenómeno "RRR: Revolta, Rebelião, Revolução" ficaram de fora na lista para Melhor Filme em Língua Não-Inglesa: concorrem "A Oeste Nada de Novo" (Alemanha), "Argentina, 1985" (Argentina), "Corsage - Espírito Inquieto" (Áustria), "Decisão de Partir" (Coreia do Sul) e "The Quiet Girl" (Irlanda).

Na corrida para Melhor Filme de Animação surgem "O Gato das Botas: O Último Desejo", "Marcel the Shell With Shoes On", "Pinóquio de Guillermo del Toro" e "Turning Red - Estranhamente Vermelho".

Descrita como "revitalizada", a cerimónia dos BAFTA está marcada para 19 de fevereiro na sala Royal Festival Hall com dois anfitriões: um no auditório e outro que conduzirá entrevistas na passadeira vermelha e nos bastidores a apresentadores e novos e antigos premiados.

Ao contrário dos anos anteriores, onde o evento começava mais cedo e a transmissão televisiva tinha um atraso de duas horas, as quatro categorias finais serão anunciadas em direto.