O novo álbum de The Weeknd já chegou e o artista está pronto para tomar de assalto os tops dos serviços de streaming. "Hurry Up Tomorrow" foi lançado esta sexta-feira, dia 31 de janeiro, e já pode ser ouvido em todos os serviços de streaming de música.

O disco é o capítulo final e mais pessoal da trilogia do artista, sucedendo a "After Hours" (2020) e "Dawn FM" (2022), e conta com os singles "Timeless" e "São Paulo", deixando de fora "Dancing in the Flames". Playboi Carti, Anitta, Lana Del Rey, Justice, Giorgio Moroder, Future, Florence and the Machine e Travis Scott são os convidados especiais do álbum.

O lançamento de "Hurry Up Tomorrow", originalmente previsto para 24 de janeiro, foi adiado devido aos incêndios florestais em Los Angeles, que também levaram The Weeknd a cancelar o seu concerto de lançamento do álbum no Rose Bowl, em Pasadena.

Este ano, The Weeknd irá ainda protagonizar um filme inspirado no álbum, ao lado de Jenna Ortega e Barry Keoghan. "Hurry Up Tomorrow", escrito e realizado por Trey Edward Schults (Lionsgate), estreia-se nos cinemas a 16 de maio de 2025.

O thriller psicológico inclui novas canções do artista, que compôs a banda sonora com Daniel Lopatin.

Alinhamento de "Hurry Up Tomorrow":