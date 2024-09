"The Life of Chuck" ["A Vida de Chuck"] - a mais recente adaptação de uma obra do mestre do terror Stephen King, protagonizada por Tom Hiddleston - ganhou o cobiçado prémio principal no domingo no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF).

Votado pelo público, o People's Choice Award no maior festival de cinema da América do Norte tornou-se uma espécie de referência para os Óscares, prevendo eventuais vencedores da estatueta dourada de Melhor Filme, como "Nomadland" e "Green Book".

"The Life of Chuck", dirigido por Mike Flanagan, baseia-se na novela homónima de King de 2020 sobre um banqueiro normal, Charles Krantz (Hiddleston). Conta a história da sua vida em ordem cronológica inversa – num cenário bastante apocalíptico.

Mark Hamill e Chiwetel Ejiofor são secundários no filme, que teve a sua estreia mundial em Toronto, mas ainda não tem distribuidor – uma situação que provavelmente mudará após a vitória de domingo.

Benjamin Pajak, Karen Gillan, Tom Hiddleston, Mike Flanagan, Chiwetel Ejiofor e Kate Siegel em Toronto

O prémio para o primeiro finalista foi para o audacioso musical "Emilia Perez", sobre um traficante transgénero, e o do segundo finalista foi para "Anora", vencedor da Palma de Ouro de Cannes, sobre a vida de uma dançarina exótica de Nova Iorque.

O TIFF, que decorreu de 5 de setembro até domingo, é conhecido por atrair tanto as grandes estrelas como uma grande multidão de cinéfilos ansiosos para assistir a filmes antes do público em geral.

As greves de atores e argumentistas de Hollywood no ano passado deixaram as passadeiras vermelhas de Toronto com um pouco de falta de 'star power', respeitando os protocolos sindicais, mas esta edição do festival recebeu muitas celebridades, de Jennifer Lopez a Angelina Jolie e Jude Law.

Também Andrew Garfield, Florence Pugh, Salma Hayek e Denzel Washington passaram pela passadeira vermelha do TIFF, juntamente com as realezas da música Elton John e Bruce Springsteen.

O People's Choice Award do ano passado foi para "American Fiction", que recebeu cinco nomeações para os óscares e ganhou a estatueta de Melhor Argumento Adaptado.