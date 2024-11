Pelo menos um filme de "A Guerra dos Tronos" estará em fase inicial de desenvolvimento, de acordo com reportagens publicadas nesta quinta-feira em meios especializados como o The Hollywood Reporter e o Deadline.

A série original "A Guerra dos Tronos", da HBO, tornou-se um fenómeno cultural global, atraindo enormes audiências e conquistando o recorde de 59 prémios Emmy ao longo das suas oito temporadas, transmitidas entre 2011 e 2019.

Baseada na série de livros de fantasia "As Crónicas de Gelo e Fogo", de George R.R. Martin, a popular série televisiva, que narra a violenta disputa entre famílias nobres, já gerou um spin-off, "House of the Dragon", e outras adaptações para a televisão foram confirmadas.

Embora Martin e os criadores da série, David Benioff e Dan Weiss, tenham discutido o potencial de levar o universo para o cinema, a Warner Bros Discovery, parceira do projeto, sempre se mostrou contrária a adaptar a saga para o grande ecrã.

No entanto, o The Hollywood Reporter sugeriu nesta quinta-feira que mudanças recentes na administração do estúdio, assim como o sucesso de franchises que alternam entre a televisão e o cinema, como "Batman", "Dune" e a nova série de Harry Potter ainda por estrear, poderiam finalmente abrir caminho para uma mudança.

Segundo o site, a Warner Bros "tem desenvolvido aos poucos pelo menos um filme" passado no universo de "A Guerra dos Tronos".

Já o Deadline informou que, por enquanto, só houve "discussões preliminares" e que ainda não foram escolhidas estrelas para o projeto.

"Não temos comentários sobre o tema", disse um porta-voz da Warner em resposta à AFP por e-mail.