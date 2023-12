Os fãs das edições no formato 4k UHD tiveram um mês de dezembro em grande com o lançamento digital de vários filmes de James Cameron: "Aliens", "O Abismo", "A Verdade da Mentira", "Titanic" e os dois "Avatar".

Para março do próximo ano estão anunciadas edições físicas de vários destes filmes.

No entanto, uma notícia discreta no dia a seguir ao Natal deu conta que o lançamento de "O Abismo" no Reino Unido foi cancelado, num autêntico balde de água fria para os fãs.

A razão é uma cena que continua a ser polémica mesmo com o filme com Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio e Michael Biehn a festejar 35 anos da estreia em 2024.

Segundo o The Digital Bits, os censores no Reino Unido levantaram objeções à cena que mostra um rato a respirar debaixo de água, pedindo que fosse cortada.

Há muitos anos, James Cameron chegou a dizer que a cena teve que ser cortada para o filme estrear nos cinemas britânicos em outubro de 1989 porque a "Royal Veterinary College [da Universidade de Londres] achou que era doloroso para o rato", apesar de estar documentado que os cinco animais usados durante a rodagem não sofreram maus tratos e sobreviveram.

Agora, a Disney, que tem os direitos de "O Abismo", estava disponível para aceitar o pedido dos censores, mas isso foi vetado pela Lightstorm, a produtora de... James Cameron.

Os fãs britânicos que lamentam terem vendido as suas edições antigas em DVD ou Blu-ray já a pensar em atualizar as suas coleções para o formato tecnologicamente mais avançado têm agora de recorrer à importação.