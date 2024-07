O cineasta James Cameron e os atores Leonardo DiCaprio e Kate Winslet destacam-se nas homenagens a recordar Jon Landau, cuja morte aos 63 anos surpreendeu Hollywood durante a longa pausa de férias do feriado nacional do 4 de julho.

Vencedor de um Óscar, o produtor de "Titanic" e da saga "Avatar" faleceu na sexta-feira vítima de um cancro que não fora tornado público.

Filho dos produtores Ely Landau (também nomeado para um Óscar) e Edie Landau, Jon Landau esteve ligado à produção dos filmes "Querida, Eu Encolhi os Miúdos" (1989) e "Dick Tracy" (1990) antes de se tornar um executivo no estúdio 20th Century Fox, supervisionando títulos como "Assalto ao Aeroporto" (1990), "O Último dos Moicanos" (1992) ou "Papá Para Sempre" (1993).

Outro foi "A Verdade da Mentira" (1994), não imaginando que seria o início de uma relação de 31 anos com James Cameron: tinha várias propostas à espera quando decidiu sair da Fox para voltar a ser produtor e aceitou a do realizador, juntando-se à sua produtora Lightstorm Entertainment e a um projeto com o nome de código “Planet Ice”, que viria a ser "Titanic" (1997).

Jon Landau foi uma presença essencial, mediando e resolvendo uma produção cheia de problemas que se tornou à época o filme mais caro de sempre (200 milhões de dólares) e a seguir o mais lucrativo nas bilheteiras, coroado com 11 Óscares.

"Ninguém poderia ter previsto as dificuldades que esse filme enfrentaria, mas mesmo nos momentos mais difíceis, Jon era alguém em quem confiávamos totalmente", recordou ao The Hollywood Reporter Bill Mechanic, então presidente executivo da Fox Filmed Entertainment.

E acrescentou: "Quando houve discussões sobre como avançar até ao fim, ele arbitrou – na medida em que qualquer um poderia – entre a produção e o estúdio, e novamente tornou tudo mais fácil porque ambos os lados confiaram que cada dólar gasto seria no interesse de entregar algo especial [...]. O nível de stresse passava todos os limites e não havia dúvida de que pesava muito sobre o Jon. Mas ele nunca perdeu o sentido de humor ou a decência, porque era um soldado. Permaneceu confiante e positivo, independentemente do momento, e conhecia o seu trabalho. [...] Aquele filme exigia um leão e ele provou que conseguia rugir".

Cameron recordou em comunicado: “A família 'Avatar' lamenta a perda do nosso amigo e líder, Jon Landau. O seu humor maluco, o magnetismo pessoal, a grande generosidade de espírito e a feroz força de vontade mantiveram o centro do nosso universo 'Avatar' unido durante quase duas décadas. O seu legado não são apenas os filmes que produziu, mas o exemplo pessoal que deu – indomável, atencioso, inclusivo, incansável, perspicaz e absolutamente único. Ele produziu grandes filmes, não exercendo o poder, mas espalhando o calor e a alegria de fazer cinema. Ele inspirou-nos a ser e a dar o nosso melhor, todos os dias. Perdi um querido amigo e o meu colaborador mais próximo há 31 anos. Foi arrancada uma parte de mim".

Sam Worthington, James Cameron, Zoe Saldana, Jon Landau e Sigourney Weaver a 17 de janeiro de 2010

Kate Winslet, que trabalhou com o produtor tanto em Titanic" como em "Avatar: O Caminho Da Água" (2022), recordou-o em nota ao Deadline como 'o mais gentil e melhor dos homens', que conhecia desde que tinha 20 anos e notando que 'a sua paixão pelo cinema aprofundou-se ainda mais com a idade'.

E acrescentou: "Era um homem rico em compaixão e excecional em apoiar e alimentar equipas de pessoas criativas fenomenais. A sua força na vida era saber a importância da família, em casa e no trabalho. Ele estava sempre cheio de sorrisos e gratidão. Não acredito que estou a escrever isto, não acredito que ele se foi”.

Leonardo DiCaprio também reagiu: "Jon era uma alma incrivelmente gentil, sábia e empática, que não queria criar nada além de um impacto positivo em qualquer pessoa ou coisa que fosse abordada. O seu legado e liderança viverão para sempre".

Já Sam Worthington, que foi Jake Sully nos dois primeiros filme "Avatar" e deverá continuar por mais três até dezembro de 2031, incluiu uma referência à saga: “O Jon era todo coração. Ele fez tudo e todos que tocou sentirem que poderiam ser melhores. Ele liderou com humor e força, compaixão e bondade. O Povo [Na'vi] diz que toda a energia é emprestada e um dia terá que ser devolvida. Eu vejo-te, Jon".

Nas redes sociais, a sua colega Zoe Saldaña escreveu: "Neste momento é díficil juntar as palavras, a tua partida está a afetar-me bastante. Deixas-nos muito cedo, os meus pensamentos estão agora contigo e a tua família. A tua sabedoria e apoio moldaram muitos de nós de formas pelas quais sempre estaremos gratos. As memórias que partilhámos juntos sempre ocuparão um lugar especial no meu coração. O teu legado continuará a inspirar-nos e a guiar-nos na nossa jornada. Descansa em paz, querido Jon. Farás muita falta”