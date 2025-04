Na 78.ª edição do Festival fde Cannes, hoje apresentada pelo delegado-geral, Thierry Frémaux, o filme “Era uma vez em Gaza” foi selecionado para a secção “Un Certain Regard”.

“Era uma vez em Gaza” é a terceira longa-metragem de Arab e Tarzan Nasser e conta com coprodução minoritária de Portugal através da produtora Ukbar Filmes, que já tinha participado no filme anterior dos dois realizadores, intitulado “Gaza, meu amor”.

À Lusa, a produtora Pandora da Cunha Telles afirmou que os dois realizadores estão atualmente em Portugal a finalizar o trabalho de montagem e mistura de som, efeitos especiais e correção de cor.

“Era uma vez em Gaza”, que tem coprodução também de França, Alemanha e Palestina, contou com apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual e da RTP.

Na competição oficial pela Palma d’Ouro estão, entre outros, os filmes “Un Simple Accident”, de Jafar Panahi, “O Esquema Fenício”, de Wes Anderson, “The Mastermind”, de Kelly Reichardt, “Two Prosecutors”, de Sergei Loznitsa, e “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater.

Destaque ainda para a inclusão de “O Agente Secreto”, filme do realizador brasileiro de Kleber Mendonça Filho, uma ficção de época passada nos anos 1970 protagonizada por Wagner Moura e com a atriz portuguesa Isabél Zuaa a integrar também o elenco.

A abertura do Festival de Cinema de Cannes será com “Partir un Jour”, primeira longa-metragem da realizadora francesa Amélie Bonnin.

Na secção “Un Certain Regard”, além de “Era uma vez em Gaza” figuram sobretudo primeiras obras, nomeadamente “Urchin”, do ator Harris Dickinson, “Eleanor the Great”, da atriz Scarlett Johansson, e “La Misteriosa Mirada del Flamenco”, de Diogo Céspedes.

A organização já tinha anunciado esta semana que “Missão Impossível – O Ajuste de Contas Final”, de Christopher McQuarrie e com Tom Cruise, teria uma primeira exibição em Cannes fora de competição. O filme estreia-se em Portugal a 22 de maio.

Também fora de competição, Cannes vai acolher os filmes “La Disparition de Josef Mengele”, de Kirill Serebrennikov, e “Stories of Surrender”, de Bono, dos U2.

A 78.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 13 a 24 de maio, e o júri será presidido pela atriz Juliette Binoche.

Na abertura do festival, será atribuída a Palma de Ouro de Honra, pelo conjunto da carreira, ao ator e produtor norte-americano Robert De Niro.