Sem filmes portugueses na corrida à Palma de Ouro, a programação da 78.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que decorrerá entre 13 e 24 de maio, foi revelada esta manhã em Paris por Iris Knobloch, presidente do festival, e Thierry Frémaux, o veterano diretor-geral.

A primeira abriu a conferência de imprensa com um apelo à tolerância e à diversidade, afirmando que, há quase 80 anos, o festival de cinema de Cannes mantém um "diálogo com o mundo, personificando uma França corajosa, curiosa e aberta". Também prestou homenagem às vítimas dos incêndios em Los Angeles, elogiando a resiliência da indústria cinematográfica americana após a devastação.

Já Frémaux destacou que 2909 filmes foram submetidos à seleção oficial, um recorde absoluto.

Normalmente, cerca de 20 títulos competem pela cobiçada Palma, o que pode dar um grande impulso para filmes artísticos, como foi o caso do vencedor do ano passado do júri presidido pela atriz e realizadora Greta Gerwig ("Barbie"), "Anora", de Sean Baker, que começou em Cannes uma jornada que culminou na conquista de cinco Óscares a 2 de março, incluindo o de Melhor Filme.

Foi ainda o ano em que Miguel Gomes foi distinguido com o prémio de Melhor Realização pelo filme "Grand Tour", num momento histórico para o cinema português, que não tinha um filme nacional na corrida à principal secção desde 2006.

Este ano, Portugal surge apenas representado por uma co-produção, "Once Upon A Time In Gaza", da Ukbar Filmes com França, Alemanha e Palestina (com apoio ICA, RTP e Eurimages), na secção Un Certain Regard (os seus realizadores, Tarzan Nasser e Arab Nasser, estão neste momento no nosso país a fazer os efeitos digitais, montagem e mistura de som e correcção de cor, informou a produtora).

Cannes gosta de ver as suas estrelas de Hollywood a regressar repetidamente à passadeira vermelha e a seleção oficial confirmou a tendência de ser um compromisso entre realizadores conhecidos e novos rostos.

Por enquanto com 19 filmes (pode haver adições nas próximas semanas), a competição pela Palma inclui pesos-pesados como os irmãos belgas Luc e Jean-Pierre Dardenne (já ganharam duas vezes o principal prémio), Wes Anderson, Richard Linklater, Kelly Reichardt, Joachim Trier, Jafar Panahi, Dominik Moll, Ari Aster e o brasileiro Kleber Mendonça Filho.

Noutras secções destacam-se filmes de Fatih Akin, Sebastián Lelio, Rebecca Zlotowski, Andrew Dominik, Kirill Serebrennikov, e dos atores Scarlett Johansson e Harris Dickinson.

O Brasil, cujo cinema ganhou recentemente o Óscar com “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, será o convidado de honra do "Marché du Film" [Mercado de Filmes], o evento mais importante do setor e paralelo ao festival, que acontece de 13 a 25 de maio. "O Agente Secreto", o filme na corrida à Palma de Mendonça Filho, que já concorreu com "Bacurau" (2019) e "Aquarius" (2016), também aborda a ditadura brasileira.

O júri deste ano é presidido pela atriz Juliette Binoche.

“Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final” será apresentado a 14 de maio por um Tom Cruise no auge do estrelato. Aos 62 anos, ele é um dos atores favoritos da Croisette.

Outra lenda do cinema, Robert De Niro, será homenageado na gala de estreia com uma Palma de Ourto honorária pela carreira: aos 81 anos, a estrela de "Taxi Driver", "O Touro Enraivecido" e "Tudo Bons Rapazes" ganhou dois Óscares, mas nunca foi coroado no festival.

Nos próximos dias serão anunciadas as programações das mostras paralelas, dedicadas aos novos talentos, como a Semana da Crítica.

Thierry Frémaux e Iris Knobloch a 10 de abril

Competição pela Palma de Ouro

"In Simple Accident", de Jafar Panahi

“Sentimental Value”, de Joachim Trier

“Romeria”, de Carla Simón

“Sound of Falling”, de Mascha Schilinski

“The Eagles of the Republic”, de Tarik Saleh

“The Mastermind”, de Kelly Reichardt

“Dossier 137”, de Dominik Moll

“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho

“Fuori”, de Mario Martone

“Two Prosecutors”, de Sergei Loznitsa

“Nouvelle Vague”, de Richard Linklater

“Sirat”, de Oliver Laxe

“La Petite Dernière”, de Hafsia Herzi

“The History of Sound”, de Oliver Hermanus

“Renoir”, de Chie Hayakawa

“Alpha”, de Julia Ducournau

“The Young Mother’s Home”, dos irmãos Dardenne

“Eddington”, de Ari Aster

“O Esquema Fenício”, de Wes Anderson

“Leave One Day”, de Amélie Bonin (filme de abertura)

"Un Certain Regard"

(destinado a filmes mais alternativos e de cineastas menos conhecidos)

"The Mysterious Gaze of the Flamingo", de Diego Céspedes

"My Father’s Shadow", de Akinola Davies Jr

"Urchin", de Harris Dickinson

"Eleanor the Great", de Scarlett Johansson

"Once Upon A Time In Gaza", de Tarzan Nasser e Arab Nasser

"Aisha Can’t Fly Away", de Morad Mostafa

“Meteors”, de Hubert Charuel

“L'Inconnu de la grande arche”, de Stéphane Demoustier

“A Pale View of the Hills”, de Kei Ishikawa

“Pillion”, de Harry Lighton

“Heads or Tails?”, de Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

Fora da competição

“Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final”, de Christopher McQuarrie

"Vie Privée", de Rebecca Zlotowski

"La Venue de l’avenir", de Cédric Klapisch

"La Femme la plus riche du Monde", de Thierry Klifa

Cannes Premiere

"Amrum", de Fatih Akin

"Splitsville", de Mike Corvino

"The Disappearance of Josef Mengele", de Kirill Serebrennikov

"Orwell", de Raoul Peck

“La Ola”, de Sebastián Lelio

“Connemara”, de Alex Lutz

Sessões Especiais

“Bono: Stories of Surrender”, de Andrew Dominik

"The Magnificent Life of Marcel Pagnol", de Sylvain Chomet

“Tell Her That I Love Her”, de Claude Miller

“Sons of the Neon Night”, de Juno Mak

“Exit 8”, de Genki Kawamura

“Dolloway”, de Yann Gozlan