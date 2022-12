Uma nova polémica envolve o filme "Emancipação", o novo filme da Apple TV+ com Will Smith inspirado na história de um homem negro que escapou de traficantes de escravos sádicos, atravessando os pântanos da Louisiana, infestados de jacarés e cobras, para conquistar a liberdade para ele e para a sua família.

Após a atenção mediática involuntária por ser o primeiro filme com Will Smith após a bofetada ao comediante Chris Rock na cerimónia dos Óscares, um dos produtores pediu desculpa por ter levado e exibido a fotografia do escravo com as cicatrizes nas costas na passadeira vermelha da antestreia a 30 de novembro.

Nas fotografias e no vídeo que causaram a polémica, Joey McFarland disse que queria que “um pedaço do Peter” estivesse com ele na antestreia, dizendo que mantinha a sua própria coleção de fotografias afro-americanos do século XIX pelo seu "amor à História", alegando que eram mal preservadas e protegidas.

As redes sociais, incluindo personalidades da indústria do entretenimento, coincidiram na crítica de que a fotografia não podia ser exibida numa antestreia como uma "recordação" e este tipo de registo da violência contra pessoas negras não é um item de coleção e devia ser doado ao Museu Nacional de História e Cultura Afroamericana.

"Peço sinceras desculpas a todos que ofendi ao trazer uma fotografia de Peter para a antestreia de 'Emancipação'. A minha intenção era homenagear este homem notável e lembrar ao público em geral que a sua imagem não só provocou mudanças em 1863, mas ainda ressoa e promove mudanças na atualidade", escreveu o produtor no domingo à noite.

"Espero que as minhas ações não distraiam da mensagem do filme, a história de Peter e o impacto que ele teve no mundo", acrescenta.

Segundo o estúdio, a história do filme que fica disponível na Apple TV+ a 9 de dezembro é inspirada pelas fotos histórias tiradas a Peter num exame médico durante o alistamento no exército da União durante a Guerra Civil nos EUA de 1861 a 1865: uma delas, conhecida como "Scoured Back", foi publicada pela imprensa dos dois lados do oceano, galvanizando a causa do abolicionismo pelo mundo [a causa política para abolir a escravatura] e levanto ao aumento do alistamento de negros.

TRAILER ORIGINAL.



A terminar ao comunicado, Joey McFarland escreve que "estas fotografias, que existiam antes de mim, estarão disponíveis muito depois de eu partir; pertencem ao mundo. O meu objetivo sempre foi encontrar o lar certo permanente e garantir que estejam acessíveis, para honrar o seu significado. E o mais importante, que as pessoas retratadas nas fotografias sejam lembradas e as suas histórias sejam contadas com a maior dignidade e respeito".