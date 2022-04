O filme de vampiros "Morbius" liderou as bilheteiras norte-americanas este fim de semana, com receitas de 39,1 milhões de dólares, segundo dados preliminares divulgados este domingo. O valor era o esperado após as más críticas.

Também já em exibição nos cinemas portugueses, a estreia global foi de 84 milhões.

O valor é descrito como "decente" pela revista especializada Variety, embora seja vista como medíocre para a adaptação de uma banda desenhada de super-heróis.

"Esta é uma estreia fraca pelos padrões excecionais da Marvel para lançamentos de novas séries de super-heróis", observou a Franchise Entertainment Research, ainda que fontes do estúdio tenham avançado que não se trata de um filme tradicional do género, mas um 'thriller' sombrio à volta de um vampiro que custou cerca de 75 milhões (antes do marketing), um valor muito inferior ao habitual.

A longa-metragem da Columbia Pictures, distribuída pela Sony e protagonizado pelo vencedor do Óscar Jared Leto como um anti-herói, é uma adaptação da banda desenhada da Marvel. O personagem Morbius surgiu originalmente como um vilão também nas célebres bandas-desenhadas do Homem-Aranha.

Na história, Michael Morbius é um médico vencedor do Prémio Nobel que acidentalmente se torna um vampiro enquanto trabalha para curar uma doença sanguínea.

O segundo lugar nas bilheteiras dos EUA e do Canadá foi ocupado pelo principal filme do último fim de semana, o novo drama de ação da Paramount "A Cidade Perdida", que arrecadou 14,8 milhões de dólares e já acumulou 54,6. Chega a Portugal a 14 de abril.

Com 10,8 milhões, em terceiro ficou "The Batman", que se aproxima dos 350 nos EUA e ultrapassou os 700 a nível mundial, confirmando o sucesso comercial.