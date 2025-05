"Thunderbolts*" continua no topo das bilheteiras norte-americanas pelo segundo fim de semana consecutivo, informou a Exhibitor Relations no domingo.

O mais recente filme de super-heróis da Marvel, protagonizado por Florence Pugh, Sebastian Stan e Julia Louis-Dreyfus, arrecadou 33 milhões de dólares adicionais no segundo período de três dias, sexta-feira a domingo (29,64 milhões de euros, à cotação do dia).

A queda de 55% em relação à estreia foi uma "retenção muito melhor" de espectadores do que as recentes aventuras da Marvel, informou a revista especializada Variety

Procurador aumentar o interesse rumo ao segundo fim de semana, a Marvel revelou que o asterisco no título do filme referia-se à equipa titular de anti-heróis que se tornaria os "Novos Vingadores".

O grupo também aparecerá em "Vingadores: Doomsday" no próximo ano, que a Marvel e a Disney esperam que repita o desempenho épico dos seus antecessores de 2018 e 2019.

O 'thriller' de vampiros de época "Pecadores" também manteve o segundo lugar, arrecadando mais 21,1 milhões de dólares (18,95 milhões de euros), totalizando 180 milhões de receitas no mercado dos EUA e Canadá ao quarto fim de semana nos cinemas (161,66 milhões de euros).

O primeiro filme original do cineasta Ryan Coogler ("Black Panther"), protagonizado por Michael B. Jordan, continua a beneficar das críticas muito positivas.

"Um Filme Minecraft" também manteve o terceiro lugar, arrecadando mais oito milhões de dólares (7,19 milhões de euros), elevando as suas receitas domésticas para mais de 400 milhões (359,25 milhões de euros).

O filme em imagem real, protagonizado por Jack Black e Jason Mamoa, arrecadou mais de 900 milhões de dólares a nível global (808,31 milhões de euros), dando continuidade à tendência de grande sucesso nas adaptações de videojogos ao grande ecrã.

O quarto lugar ficou novamente para "The Accountant 2: Acerto de Contas", da Amazon MGM Studios, com 6,1 milhões de dólares (5,48 milhões de euros), com Ben Affleck a interpretar um génio da matemática neurodivergente com ligações criminosas, e Jon Bernthal o seu irmão assassino.

O novo lançamento "Clown in a Cornfield" ("Palhaço Diabólico" em Portugal, onde estreia a 5 de junho), ficou em quinto lugar, com 3,7 milhões de dólares (3,32 milhões de euros).

"Esta é uma estreia sólida para um filme de terror independente, especialmente para uma produção de micro orçamento", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.