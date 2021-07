O filme "Pedro e Inês", do realizador português António Ferreira, a partir de um romance de Rosa Lobato de Faria, estreia-se na quinta-feira no Brasil, anunciou hoje a produtora Persona Non Grata Pictures.

Com o título "Pedro e Inês (O amor não descansa)", o filme deveria ter chegado aos cinemas brasileiros em 2020, mas a estreia acabou adiada por causa da pandemia de COVID-19, sendo agora exibido em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Está prevista a circulação posterior por outras salas do país, refere a produtora.

Diogo Amaral e Joana de Verona são os protagonistas desta longa-metragem, inspirada na lenda de Pedro e Inês e no romance "A Trança de Inês", de Rosa Lobato de Faria, e descrita pelo realizador como um "Romeu e Julieta português".

A narrativa do filme passa-se em três momentos temporais distintos - na época medieval, no presente e no futuro - e em todos eles surgem as personagens Pedro e Inês, interpretadas sempre pelos mesmos atores.

Em 2018, quando o filme se estreou nos cinemas portugueses, António Ferreira explicou à Lusa que "são três histórias em três tempos diferentes, cada uma com um princípio, um meio e um fim, mas que se vão contando umas às outras", com cenas no passado, presente e futuro.

O elenco do filme é composto ainda pelos atores Vera Kolodzig, Custódia Gallego, Cristóvão Campos, João Lagarto e Miguel Borges, entre outros.

O argumento, cuja primeira versão ainda foi lida pela escritora Rosa Lobato de Faria, que morreu em 2010, foi construído para que "um público estrangeiro, que não conheça a história do Pedro e da Inês, consiga acompanhar a história", aclarou o realizador de Coimbra, a residir no Brasil.

"Pedro e Inês (O amor não descansa)" é uma coprodução entre Portugal, França e Brasil.

"Embargo", sobre um conto de José Saramago, e "Esquece Tudo o que te Disse" são as duas longas-metragens de ficção anteriores de António Ferreira, autor também da curta-metragem "Respirar - Debaixo D'Água".

Entre os projetos de António Ferreira contam-se ainda o documentário "Humanos - A Vida em Variações" e "Posfácio nas Confeções Canhão", e a encenação de "As Lágrimas Amargas de Petra von Kant", de Rainer Werner Fassbinder, para o Teatro Nacional D. Maria II.

Atualmente, António Ferreira tem em curso dois projetos, enquanto realizador: "Arménio", em montagem financeira, e "Bela América", cuja rodagem deverá acontecer ainda este ano em Coimbra, segundo a produtora.