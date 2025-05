A RTP1 estreia esta quarta-feira, dia 14 de maio, às 23h15, "A Arte de Morrer Longe", filme inspirado na obra de Mário de Carvalho.

Com um percurso dividido entre o documental e o experimental, Júlio Alves apresenta como primeira longa-metragem de ficção uma comédia dramática sobre um casal que se está a separar e consegue dividir todos os seus bens, mas cujo processo encrava numa última decisão: o que fazer com a tartaruga?

Ana Moreira e Pedro Lacerda são este casal cuja separação é adiada por causa de uma simples tartaruga e mergulha em indecisões e soluções furadas, assaltos acidentais, esquadras de polícia e mal-entendidos.

“Uma comédia romântica, uma trágico-comédia a seguir o tom da novela homónima de Mário de Carvalho que inspira o filme. Fala de relações humanas, pessoas normais, um casal normal, interpretado por Ana Moreira e Pedro Lacerda, que ao decidirem separar-se percebem que pode não ser assim tão simples. É a vida normal a acontecer, uma observação do mundo real e do dia-a-dia de uma cidade”, descreveu o realizador sobre o seu filme, rodado em vários espaços icónicos de Lisboa e cujo elenco ainda conta com Custódia Gallego, João Lagarto, Luísa Cruz, Jorge Paixão da Costa ou Miguel Nunes.