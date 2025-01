O filme português mais visto nos cinemas em 2024 foi o novo capítulo da saga “Balas & Bolinhos”, de Luís Ismael, com 248 mil espectadores e uma receita bruta de 1,6 milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pelo ICA.

“Balas & Bolinhos: Só Mais Uma Coisa” estreou-se no feriado de 15 de agosto e, em quatro meses e meio, entrou no oitavo lugar dos filmes portugueses mais vistos desde 2004, logo abaixo de “Balas & Bolinhos: O Último Capítulo”, de 2012, que foi visto por 256 mil espectadores e acumulou 1,3 milhões de euros de receita.

Com argumento de Luís Ismael, que também faz parte do elenco, a sinopse do filme é a seguinte: "Culatra, Rato e Tone são obrigados a voltar para casa dos seus pais e ali tentam uma vez mais agarrar a oportunidade das suas vidas. Mas tudo se complica quando esta reunião se transforma numa verdadeira confusão."

Em 2024, o segundo filme português mais visto nos cinemas foi “Podia Ter Esperado por Agosto”, de e com César Mourão, que alcançou 102 mil espectadores e 632 mil euros de receita.

O terceiro filme português mais visto do ano foi “Vive e Deixa Andar”, de Miguel Cadilhe, que contou com quase 31 mil espectadores nas salas, seguindo-se “Revolução (Sem) Sangue”, de Rui Pedro Sousa, com perto de 21 mil entradas, sobre os mortos do dia 25 de Abril, lançado no ano em que se assinalaram 50 anos sobre a revolução.

“A Semente do Mal”, de Gabriel Abrantes, completa o ‘top 5’ de filmes portugueses mais vistos, com perto de 17 mil espectadores, a que se segue “Grand Tour”, de Miguel Gomes, visto por menos de 12 mil pessoas, com o qual o cineasta conseguiu um feito inédito para o cinema português ao ganhar o prémio de melhor realização no festival de Cannes.

O filme português mais visto desde 2004 é o renovado “Pátio das Cantigas”, de Leonel Vieira, de 2015, que registou 608 mil espectadores e alcançou 3,1 milhões de euros de receitas.