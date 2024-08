Passados 23 anos, a saga "Balas e Bolinhos" passou a "Balas & Bolinhos" e continua a ser um fenómeno.

A mais improvável saga de comédia desbragada do cinema português regressou para um quarto filme a 15 de agosto, cumprindo finalmente o desejo da grande comunidade de fãs, que respondeu em massa: 58.009 espetadores foram às salas assistir a "Balas & Bolinhos: Só Mais uma Coisa", segundo as informações do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) divulgadas esta segunda-feira.

Segundo a distribuidora NOS Audiovisuais, esta é a quinta melhor estreia de sempre para um filme português (o ICA só disponibiliza dados oficiais desde 2004), um ranking para os primeiros quatro dias liderado por "Morangos com Açúcar – O Filme" (90.752 espectadores em 2012), seguindo por "O Pátio das Cantigas" (80.973 em 2015), "7 Pecados Rurais" (78.659 em 2013) e "Corrupção" (78.557 em 2007).

"Só Mais uma Coisa" já é o segundo filme português mais visto do ano, ficando apenas atrás de outra comédia, ""Podia Ter Esperado Por Agosto", de César Mourão, com 86.682 espectadores desde a estreia a 18 de julho.

A estreia da comédia realizada por Luís Ismael ficou à frente de outros filmes que têm ajudado a encher as salas: "Isto Acaba Aqui" surge em segundo lugar nas bilheteiras com 43.676 espectadores (152.750 desde a estreia), seguindo-se "Divertida-Mente 2" com 39.860 (em 39 dias, já foi visto por 1.117.356 espectadores), "Deadpool & Wolverine" com 37.641 (466.836 desde a estreia) e a estreia de "Alien: Romulus", com 30.013.

"Balas & Bolinhos: Só Mais uma Coisa" traz de volta Tone, a "mente brilhante do crime", e os seus companheiros, tão amadores e incompetentes como ele.

"Culatra, Rato e Tone são obrigados a voltar para casa dos seus pais e ali tentam uma vez mais agarrar a oportunidade das suas vidas. Mas tudo se complica quando esta reunião se transforma numa verdadeira confusão", resume a sinopse oficial.

O elenco inclui muitos atores dos filmes anteriores e novidades: Luís Ismael, Jorge Neto, JD Duarte, João Pires, Patrícia Queirós, Pedro Alves, Francisco Menezes, Victor Espadinha, Pedro Carvalho, Eduardo Madeira, Paulo Azevedo, Álvaro Costa e Fernando Rocha.

VEJA O TRAILER.



Nada faria imaginar que a saga "Balas e Bolinhos" chegaria a quatro filmes, após o lançamento improvável do primeiro, com apenas 63 minutos, visto pela primeira vez no Fantasporto em fevereiro de 2001 antes de estrear na SIC Radical em março de 2003 sem passar pelos cinemas.

Com realização, argumento e montagem de Luís Ismael (o próprio Tone), a comédia assumidamente 'chunga' sobre os "cromos que vão encher a tua caderneta!", feita com poucos recursos para valorizar o espírito nortenho e especificamente portuense e valonguense, tornou-se um fenómeno de boca em boca.

Um segundo filme, mais ambicioso e com outros meios, chegou no final de setembro de 2004: com mais de 57 mil espectadores, "Balas & Bolinhos - O Regresso" foi o maior sucesso nacional desse ano nos cinemas.

Os fãs desesperaram então por um terceiro filme com os criminosos amadores e incompetentes, mas a equipa desdobrou-se por outros projetos e só chegou em setembro de 2012.

Ainda sem apoio do Estado, mas ainda com mais meios, incluindo uma mão cheia de estrelas televisivas, e 129 minutos de duração, "Balas & Bolinhos - O Último Capítulo" disparou para 256.158 espectadores e permanece o oitavo maior sucesso de sempre do cinema português nas bilheteiras.