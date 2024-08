Uma das mais importantes distribuidoras de Hollywood conquistou os direitos do próximo filme de Chloé Zhao, a realizadora do vencedor dos Óscares "Nomadland" e da super produção da Marvel "Eternals - Eternos".

A Focus Features, uma divisão especializada de cinema da Universal Studios, fará a distribuição mundical de "Hamnet", que junta Jessie Buckley e Paul Mescal, além de Emily Watson e Joe Alwyn.

Este é o segundo filme a juntar Buckley e Mescal depois de "A Filha Perdida" (2021), embora não tivessem cenas em conjunto.

Chloé Zhao

Já em rodagem desde o final de julho no País de Gales (Grã-Bretanha), o filme, com estreia prevista para 2025, baseia-se no romance histórico homónimo de Maggie O’Farrell, vencedor de vários prémios incluindo o Women's Prize for Fiction 2020, editado em Portugal pela Relógio D'Água,

A própria escritora e a realizadora adaptaram ao grande ecrã a história sobre a esposa do famoso dramaturgo William Shakespeare e o luto pela morte do seu filho de 11 anos, Hamnet, por causa da peste.

O projeto é de prestígio: uma das produtoras é a Amblin Partners e a lista de créditos inclui os nomes dos realizadores Sam Mendes e Steven Spielberg.