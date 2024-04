Ainda nem começou a rodagem, mas já se fala de "The Bride!" ("A Noiva", em tradução literal), o filme de Maggie Gyllenhaal prepara sobre Frankenstein.

De facto, tornaram-se virais as imagens que a atriz, realizadora e argumentista divulgou de Christian Bale e Jessie Buckley caracterizados como o icónico monstro e a sua noiva para os testes de câmara.

"Conheçam A Noiva e o Frank", partilhou nas redes sociais na quinta-feira.

Além de Bale e Buckley (que trabalhou com Gyllenhaal em A Filha Perdida", a sua estreia atrás das câmaras), juntaram-se ao elenco da super produção do estúdio Warner Bros. Annette Bening, Penelope Cruz e Peter Sarsgaard (casado com a realizadora).

Com estreia marcada para os cinemas a 3 de outubro de 2025, a história tem um resumo oficial: “Um Frankenstein solitário viaja para a Chicago dos anos 1930 em busca da ajuda do Dr. Euphronius para criar uma companheira para si mesmo. Os dois ressuscitam uma jovem assassinada e nasce a Noiva. Ela está para lá do que qualquer um deles pretendia, provocando um volátil romance, a atenção da polícia e um movimento social selvagem e radical”.