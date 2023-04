Os filmes “Filipinas”, de Leonor Noivo, e “Sonhar com Leões”, de Paolo Marinou-Blanco, fazem parte da lista de 32 obras apoiadas pelo fundo Eurimages, que revelou hoje os projetos abrangidos este ano.

“Filipinas” é um documentário coproduzido entre Portugal e França, através da Terratreme e da Barberousse, respetivamente, que vai receber 74.500 euros do fundo do Conselho da Europa.

O documentário de Leonor Noivo já havia sido apoiado com 40 mil euros pelo fundo de apoio à produção de obras cinematográficas luso-francesas do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) português e do Centro Nacional de Cinema francês.

Já “Sonhar com Leões” tem produção entre Portugal, Brasil e Espanha e vai ser apoiado pelo Eurimages com 150 mil euros, depois de, em 2021, ter sido premiado como “Projeto mais prometedor” no Black Nights Film Festival, em Talin, na Estónia. O projeto recebeu também apoio do ICA.

O fundo Eurimages foi criado em 1988, pelo Conselho da Europa, e já apoiou 2.376 coproduções, num total de 676 milhões de euros, segundo comunicado hoje divulgado.