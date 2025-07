“Sonhar com Leões”, do realizador português Paolo Marinou-Blanco, está integrado na competição oficial do Festival de Cinema de Gramado, marcado para agosto no Brasil, revelou a organização.

A 53.ª edição deste festival decorrerá de 13 a 23 de agosto e da programação parcial divulgada faz parte a segunda longa-metragem de Paolo Marinou-Blanco, numa coprodução entre Portugal, Brasil e Espanha.

Por ter coprodução com o Brasil, pela produtora Capuri, o filme faz parte da mostra competitiva de longas-metragens brasileiras.

“Sonhar com Leões” é uma comédia negra sobre Gilda, uma mulher com uma doença terminal que, depois de várias tentativas de suicídio, se inscreve num programa de uma empresa clandestina para morrer. É lá que conhece Amadeu, que trabalha numa funerária, deprimido e a sofrer de insónia crónica.

Depois de passarem por vários testes e exercícios e de descobrirem o esquema fraudulento da empresa, Gilda e Amadeu decidem procurar uma alternativa para a eutanásia, rumando a Espanha.

O filme, rodado em Portugal e em Espanha, é descrito como uma tragicomédia romântica e surreal sobre a vida e o direito à morte.

A personagem Gilda é interpretada pela atriz brasileira Denise Fraga, que contracena com João Nunes Monteiro, o ator português que interpreta Amadeu.

O elenco integra ainda, entre outros, o ator brasileiro Roberto Bomtempo e os portugueses Joana Ribeiro, Sandra Faleiro, Victoria Guerra e António Durães.

Exibido em maio nos cinemas portugueses, "Sonhar com Leões" terá estreia comercial no Brasil a 11 de setembro, divulgou a produtora Promenade.