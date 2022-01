Novos filmes de Pedro Neves Marques, Leonor Noivo, Ágata de Pinho e Edgar Pêra vão ser apresentados no festival de cinema de Roterdão, anunciou hoje a organização do evento que também contará com obras de Ondjaki e Sarah Maldoror.

Adicionalmente, a competição principal do festival, que volta a ser online este ano devido à pandemia de COVID-19, integra “A Criança”, de Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois, rodado em Portugal com produção da Leopardo Filmes.

Na competição de curtas-metragens do festival vão estar os filmes “Becoming Male in the Middle Ages”, de Pedro Neves Marques, e “Madrugada”, de Leonor Noivo, que faz assim a sua estreia internacional depois de ter conquistado o prémio de melhor filme da competição nacional no Curtas de Vila do Conde.

Já Ágata de Pinho vai apresentar “Azul” na secção de “Curta & Média duração”, um filme de 20 minutos que o festival descreve como “uma estreia de mestre”. Na mesma secção, o escritor e realizador angolano Ondjaki mostra “Vou mudar a cozinha”, descrito por Roterdão como um “monólogo poético” de uma jovem viúva assombrada pela Guerra Civil de Angola.

Também nessa categoria vai estar "As sacrificadas", de Aurélie Oliveira Pernet, coprodução luso-suíça da GoldenEggProduction com a Primeira Idade que retrata uma mulher e a sua mãe num campo português devastado pelos incêndios, segundo a sinopse.

Na secção “Cinema Recuperado”, que apresenta “clássicos restaurados, documentários sobre cultura cinematográfica e explorações da herança do cinema”, vai ser exibido o histórico “Sambizanga”, da francesa Sarah Maldoror, sobre a Guerra de Independência de Angola.

Antes, já havia sido anunciado que Edgar Pêra iria levar aos Países Baixos o seu “Kinorama - Cinema fora de órbita”, depois de, em 2019, ter sido alvo de uma retrospetiva por aquele festival.

A 51.ª edição do festival internacional de cinema de Roterdão vai decorrer de 26 de janeiro a 6 de fevereiro. Será a segunda edição consecutiva que o festival organiza apenas online.