Um total de 22 obras de nove países ibero-americanos irá competir pelas estatuetas da terceira edição do prémio, com produções da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Portugal e Espanha concorrem em todas as nove categorias.

As quatro longa-metragens concorrentes aos Prémios Quirino são a coprodução argentino-espanhola "La Gallina Turuleca" de Víctor Monigote e Eduardo Gondell, o argentino "El patalarga" de Mercedes Moreira, o colombiano "Relatos de reconciliación" de Carlos Santa e Rubén Monroy, e o espanhol "Klaus".

Por outro lado, as séries finalistas são a portuguesa "Crias - Crocodilos", coproduzida com a França; a espanhola "Momonsters"; a mexicana "Space Chickens", coproduzida com o Reino Unido, Irlanda e Austrália; e a brasileira "Tainá e os guardiões da Amazônia".

Na categoria de curta-metragem, os candidatos são o colombiano "El pájarocubo" de Jorge Alberto Vega e o português "Purpleboy", de Alexandre Siqueira, coproduzido com a Bélgica e a França, e "Tio Tomás a contabilidade dos dias" de Regina Pessoa, coproduzida com o Canadá e a França.

Na categoria de Obras de Escola, os finalistas são o boliviano "Gravity", de Matisse Gonzalez (coproduzido com a Alemanha), o português "Nestor", de João Gonzalez (coproduzido com o Reino Unido), e o brasileiro "Só sei que foi assim", de Giovanna Muzel Da Paixão.

Três obras argentinas concorrem ao Prémio de Melhor Obra Encomendada: "Em Suas Mãos", "Mate?" e "Tenemos voz"; enquanto três obras portuguesas concorrem ao Prêmio de Melhor Desenvolvimento Visual: "Nestor", "O peculiar crime do estranho Sr. Jacinto" e "Tio Tomás a contabilidade dos dias".

A curta-metragem de animação “Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias”, da realizadora portuguesa Regina Pessoa, foi hoje mesmo nomeada também para os prémios da Academia Canadiana de Cinema e TelevisãoMultipremiado nos últimos meses, “Tio Tomás” venceu o galardão de melhor curta-metragem nos prémios Annie, os chamados 'Óscares' da animação, no final de janeiro.

Desde a estreia, em junho do ano passado, na Croácia, "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias" foi já distinguido no festival de cinema de Annecy, em França, com o prémio especial do júri, no festival Animamundi, no Brasil, nos Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, e em Chicago, nos Estados Unidos.

Quanto a "Klaus", disponível na plataforma de ‘streaming’ Netflix, desde novembro, e que esteve entre os nomeados para os Óscares de melhor longa-metragem de animação, foi realizado na íntegra nos SPA Studios, em Madrid, com uma equipa que junta pessoas de mais de 20 países, incluindo os portugueses Sérgio Martins, como ‘Animation Supervisor’, e Edgar Martins, ‘Story Department Supervisor’.

Sérgio Martins foi distinguido com o prémio de Melhor Direção de Animação em Longa Metragem, por este trabalho, nos prémios Annie, atribuídos pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.

"Nestor", uma produção do Royal College of Art de Londres com realização, ilustração e música do português João Gonzalez, foi distinguido como a melhor obra nacional, no festival Cinanima, em novembro do ano passado.

A terceira edição do Prémios Quirino teve um total de 219 candidaturas.