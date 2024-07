Filmes que abordam o amor entre diferentes castas indianas, a vida de idosos após a morte dos seus parceiros e o assassinato da transsexual Gisberta venceram no domingo em Espinho o FEST – Festival Novos Realizadores, Novo Cinema.

O certame disputado nessa cidade do distrito de Aveiro por 178 obras, selecionadas entre 4.500 candidaturas, distinguiu com o Lince de Ouro de Ficção a longa-metragem de 100 minutos “The Adamant Girl/A rapariga inflexível”, do realizador indiano P. S. Vinothraj, e atribuiu o mesmo prémio na categoria de documentário ao filme de 76 minutos “Echo of you/Eco de ti”, com que a dinamarquesa Zara Zerny também ganhou o Prémio do Público, votado pelos espetadores do evento.

O Grande Prémio Nacional coube à curta de 30 minutos “Seu Nome era Gisberta”, de Sérgio Galvão Roxo.

No primeiro caso, o filme de Vinothraj conta a história de uma jovem indiana que se apaixona por um homem de casta inferior e, perante a recusa da família em aceitar o casamento, decide não voltar a falar, pelo que a consideram possuída e sujeitam a rituais de exorcismo.

“Echo of you” também fala de amor, mas com base na experiência de nove seniores dinamarqueses que, com idades entre os 80 e os 100 anos, partilharam com a realizadora Zara Serny as suas perspetivas sobre a perda dos cônjuges e companheiros, parte deles assumindo que viveram mais tempo com os parceiros do que sozinhos.

Já o melhor filme português do festival evoca a história da transexual e imigrante brasileira Gilberta Salce, assassinada no Porto em 2006. Combinando registo documental, realidade virtual e ilustrações e animação de Pedro Velho, a curta passa uma mensagem antitransfóbica narrada pela atriz trans Alexia Vitória.

Com 268 filmes distribuídos por sessões competitivas e extra-concurso, e também um intenso programa de formação com profissionais de renome mundial, a edição que assinala os 20 anos do FEST arrancou em 24 de junho e termina na segunda-feira com a exibição de obras marcantes das duas décadas do certame e apresentação de alguns dos premiados de 2024.

Da lista dos principais vencedores consta ainda “It turns blu/Torna-se azul”, que conquistou um Lince de Prata em Ficção para a realizadora e atriz iraniana Shadi Karamroudi.

Ao nível da Prata foram igualmente distinguidos: “City of Poets/Cidade de Poetas”, da iraniana-holandesa Sara Rajaei, na categoria de Documentário; “Tako Tsubo/Síndrome do Coração Partido”, uma produção austro-alemã das realizadoras Fanny Sorgo e Eva Pedroza, na rubrica de Animação; e "The eyeball person A pessoa do globo ocular”, da japonesa Yuri Muraoka, na secção Experimental.

Como o segundo filme mais votado pelo público, foi premiada a obra "The Distance Between Us/A distância entre nós", do francês Léo Fontaine.

Outra curta em destaque no 20.º FEST foi “Animal”, que ganhou duas menções honrosas na categoria principal para filmes de ficção: uma pela realização da grega Sofia Exarchou e outra pela interpretação de Dimitra Vlagopoulou e Flomaria Papadaki.